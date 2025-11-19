Cambridge Sözlüğü 2025'in kelimesini açıkladı: 'Parasosyal'

İngiltere merkezli Cambridge Sözlüğü, ünlülerle kurulan tek taraflı duygusal bağı ifade eden 'parasocial (parasosyal)' kelimesini 2025'in kelimesi ilan etti. Sözlük, özellikle sosyal medyanın yükselişiyle birlikte bu terimin günlük dile yerleştiğine dikkat çekti.

Açıklamada, 'parasocial' ilişki biçiminin, bireylerin gerçekte tanımadığı ünlülerle ya da sosyal medya figürleriyle zihinsel olarak yakınlık kurması anlamına geldiği belirtildi. Cambridge ekibi, bu ilgi biçiminin dijital çağda daha görünür hâle geldiğini belirterek, örnek olarak ABD'li şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbol oyuncusu Travis Kelce'nin nişanının, büyük bir parasosyal ilgi dalgası yarattığını hatırlattı.

Cambridge Sözlüğü Baş Editörü Colin McIntosh, terimin uzun süre akademik literatürle sınırlı kaldığını ancak sosyal medya kültürünün etkisiyle son yıllarda yaygınlaştığını söyledi.

'Gerçek arkadaşlık' hissi oluşturuyor

Sözlükte yer alan örneklerde, şarkıcı Lily Allen'ın ayrılık temalı albümünün hayranlarında uyandırdığı duygusal merak ve kullanıcıların yapay zekâ sohbet botlarıyla geliştirdiği bağlar da parasosyal ilişkilere örnek olarak gösterildi. Editörler ayrıca podcast yayıncılarının kişisel anlatılarının dinleyicilerde 'gerçek arkadaşlık' hissi oluşturduğunu vurguladı.

Cambridge, kelimeye yönelik aramaların, YouTube fenomeni IShowSpeed'in takıntılı bir hayranını 'numara 1 parasosyal' diyerek engellemesinin ardından hızla arttığını da aktardı.

'Parasocial' kavramı ilk kez 1956'da Chicago Üniversitesi'nden Donald Horton ve Richard Wohl tarafından ortaya atılmış; televizyon izleyicilerinin ekran yüzleriyle kurduğu tek yönlü bağı tanımlamak için kullanılmıştı.