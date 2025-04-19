Cami tuvaletinde cinayet!

Edinilen bilgilere göre, İçören Mahallesi'nde bir caminin tuvaletinde 38 yaşındaki İzzettin Cebeci, bıçaklanmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Cebeci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cebeci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Savur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.