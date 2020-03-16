Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs önlemleriyle ilgili, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs önlemlerini açıkladı. Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir." dedi.
Erbaş, Suudi Arabistan'a özel tur şirketleriyle giden 390 Türk vatandaşının da bugün döneceğini ve karantinaya alınacağını bildirdi.
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Kaynak: AA