Camide içki içen adama önce hapis cezası, sonra tahliye

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık S.Y.Ö. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Savunmasını yapan sanık Ö., söz konusu paylaşımı genellikle gayrimüslim kesimin ağırlıkta olduğu kullanıcıların bulunduğu bir uygulamada yaptığını savundu.

'Çok fazla pişmanım'

Paylaşımı ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek istemediğini kaydeden Ö., "Gerçekleştirdiğim eylem nedeniyle çok fazla pişmanım. Ailem de manevi olarak çok fazla yıpranmıştır. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağıma, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenizde söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Savcı ceza istedi

Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir bölümünün Müslüman olduğu değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtilen mütalaada, bu nedenle sanığın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Özbakır, başta Müslüman kesimden özür dilediğini belirterek, herkesten özrünü kabul etmelerini dilediğini söyledi.

Ceza ve tahliye

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ö.'yü 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, 17 Eylül'den beri tutukluğu sanığın tahliyesine hükmetti.