Camilerde bayram coşkusu: Camiler doldu taştı

Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahı bayram namazı ibadetlerini gerçekleştirmek için vatandaşlar camilere akın etti.

Türkiye'de ilk Kurban Bayramı namazı ülkenin doğusundaki Iğdır ilinde sabahın erken saatlerinde şehrin farklı yerlerindeki camilerde cemaatin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gazze ve tüm İslam alemi için dualar edildi

Kadınlar da camide kendilerine ayrılan alanda namazlarını kıldı. Namaz sonrası İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze ve tüm İslam alemi için dualar edildi.

Kurban Bayramı namazının ardından camilerin avlusunda ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.