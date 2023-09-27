Camiye ayakkabıyla girdi, imamla tartıştı: Müftülükten suç duyurusu

Isparta Müftülüğü'nün açıklamasında olayın kentteki Vali Camisi'nde geçen hafta akşam namazı sırasında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, bir kişinin ayakkabıyla camiye girerek namaz kılan cami görevlisinin yanına gittiği, 'imam hatibe ne söylediği anlaşılamayan bazı şeyler söylediği' kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: "(Bunun üzerine) cami görevlisi tarafından gereken ikaz ve uyarı yapılmıştır. Olay ile ilgili olarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup ayrıca konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."