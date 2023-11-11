'Camiyi terk ettim' demişti: Atatürk paylaşımı sonrası gözaltı

Sosyal medyada video paylaşan bir kişi, dün İstanbul'un Şişli içesindeki Hacı Nimet Özden Camisi'nde imamın hutbede yer almamasına rağmen Atatürk için dua okumak istediğini söyledi.

Bu kişi olaydan rahatsızlık duyması nedeniyle camiyi terk ettiğini belirtirken, Atatürk için 'kafir' iması da yaptı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşım üzerine soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın kararının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, paylaşımın yapıldığı sahte isimli sosyal medya hesabının Ahmet B.'ye ait olduğunu tespit etti.

Ümraniye ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin, hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet'' ve ''Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından işlem yapılıp savcılığa sevk edileceği öğrenildi.