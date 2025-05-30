Çamlıca Kulesi'ni 4 yılda 2,3 milyon kişi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un en yüksek noktası Çamlıca Kulesi’ni 4 yılda yaklaşık 2,3 milyon kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. Kulenin yayıncılık için de önemini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Halihazırda 100 FM, 16 analog karasal TV ve 15 DAB+ yayını aktif olarak yürütülmektedir.” dedi.

"İstanbul’un yeni cazibe merkezi oldu"

Bakan Uraloğlu, 29 Mayıs 2021 tarihinde hizmete alınan Çamlıca Kulesi hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Betonarme gövdesi 201 metre, çelik anteni ise 168 metre uzunluğunda olan kule, deniz seviyesinden toplam 587 metre yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek noktasıdır. Yaklaşık 30 bin 150 metrekarelik alanda inşa edilen kulede ileri mühendislik teknikleri kullandık. 58 metre çapında ve 21 metre derinliğindeki betonarme çekirdek, zeminin altına inerek yapıya sağlam bir temel oluşturuyor. Toplamda 49 kattan oluşan kulede, seyir terasları, restoranlar ve lounge alanları yer alıyor."

Bakan Uraloğlu ayrıca, "Çamlıca Kulesi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,3 milyon ziyaretçiyi ağırlamış; 360 derece panoramik manzarası, modern mimarisi ve zengin içerikleriyle İstanbul’un yeni cazibe merkezi olmuştur.” ifadelerini de kullandı.

Yayıncılık sektörüne de hizmet veriyor

Çamlıca Kulesi’nin yalnızca ziyaretçilere değil, yayıncılık sektörüne de hizmet verdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Halihazırda 100 FM, 16 analog karasal TV ve 15 DAB+ yayını aktif olarak yürütülmektedir. Ayrıca GSM operatörleri, ortak kullanım telsiz sistemleri ve kamu kurumları dâhil olmak üzere 25 teknik kiracıya da hizmet sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, ayrıca 11 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen DAB+ lansmanıyla, başlangıçta 11 olan yayıncı sayısının kısa sürede 15’e ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, “DAB+ teknolojisi, FM sistemlerine göre daha kararlı bir spektrum yapısı ve geniş kapsama alanı sunarak; özellikle savunma sanayi ve pasif radar sistemlerine veri üretimi gibi alanlarda yeni fırsatlar yaratıyor.” diye konuştu.