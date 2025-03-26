Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle harekete geçti. Ataklı'nın 25 Mart'ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin entübe edildiğine yönelik paylaşım yaptığı, bu paylaşımın ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından manipülatif olarak değerlendirildiği belirtildi.

Başsavcılık, söz konusu paylaşımın ardından Ataklı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re’sen soruşturma başlattı.