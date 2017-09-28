ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C
  • Gündem
  • Can Dündar hakkında 'kırmızı bülten' ve iade talebi

Can Dündar hakkında 'kırmızı bülten' ve iade talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör soruşturması kapsamında hakkında "yakalama" kararı verilen eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında "kırmızı bülten" ve iade talebinde bulundu.

Can Dündar hakkında 'kırmızı bülten' ve iade talebi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Bağlar ilçesinde 24 Nisan 2016'da Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen bir konferansta konuşan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında bir süre önce "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talebi üzerine 5. Sulh Ceza Hakimliği, Dündar hakkında "yakalama" kararı çıkarttı.

Karar doğrultusunda yapılan aramada, Dündar'ın yurt içinde kayıtlı adresinde bulunmadığı ve Almanya'da olduğu tespit edildi. Başsavcılık, bunun üzerine Dündar ile ilgili "kırmızı bülten" ve "iade talepnamesi" düzenleyerek, Adalet Bakanlığı Uluslarası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderdi.

Devam eden soruşturmada Dündar, konuşmasında terör örgütü PKK'nın cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven, meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler kullanmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.