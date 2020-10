Can Dündar kimdir?

07 Ekim 2020

İlk ve orta öğrenimini doğduğu kent Ankara'da tamamlayan Can Dündar, Ankara Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda eğitimine devam etti.

1982 yılında üniversiteden mezun olan Can Dündar, okul yıllarından itibaren gazetecilik yapmaya başladı ve Yankı, Hürriyet, Nokta, Haftaya Bakış, Söz ve Tempo'da çalıştı.

1986'da Birleşik Krallık'ta London School of Journalism'i bitiren Can Dündar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde siyaset bilimi dalında yüksek lisansını aynı senede tamamladı. “Media and democracy, a comparative case study on the press portrayal of the Belgrane and Kocatepe affairs” (Medya ve Demokrasi, Belgrano ve Kocatepe Olayları’nın medya tasviri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme) başlıklı yüksek lisans tezinde iki ülkede birer savaş gemisinin yanlışlıkla batırılıp devlet sırrı olarak saklanması konusunu inceledi.

Can Dündar'ın televizyonculuk kariyeri ise 1988'de TRT'de Seyhan Levent ile başladı. 1989-95 yılları arasında 32. Gün ekibinde yer alan Can Dündar, 1993-94 yıllarında Mehmet Ali Birand ile birlikte Çapraz Ateş'i hazırladı.

Gazeteciliğin yanı sıra belgesel çalışmaları da yapan Can Dündar, Mehmet Ali Birand ve Bülent Çaplı ile birlikte Demirkırat (1991) ve 12 Mart (1994) adlı belgesel dizileri hazırladı. Ayrıca Türkiye'nin güzellik kraliçelerini anlatan "Cumhuriyet'in Kraliçeleri" belgesel dizisini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün son 300 gününü anlatan Sarı Zeybek belgeselini hazırladı. Yine 1994-95 yılları arasında Gölgedekiler belgeseline imza attı.

Can Dündar'ın köşe yazarlığı da bu yıllarda başladı. 1994'te Aktüel'de köşe yazmaya başlayan Dündar, aynı yıl Yeni Yüzyıl gazetesinde de köşe yazmaya başladı.

1996-97 yılında Show Tv için Aynalar belgeselini hazırlayan Can Dündar, bu kez politik konulardan uzaklaşarak popüler konulara yöneldi. Ancak 1996-98 yıllarında hazırlayıp sunduğu 40 Dakika programında yeniden politikaya yoğunlaştı. Bu programın Susurluk kazasını işleyen bölümü büyük ses getirdi.

1999'da Sabah gazetesinde yazmaya başlayan Can Dündar, 2001 Ocak'ta bu gazeteden ayrıldı ve Milliyet gazetesine geçti. 2003-04 yıllarında Milliyet gazetesi için Popüler Kültür adında bir ek çıkarak Can Dündar, 2013'te ise bu gazeteden ayrıldı. Bu ayrılığın ardından kısa bir süre BirGün gazetesinde Doğan Tılıç'ın köşesinde yazan Can Dündar, ardından Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı. 2015'te ise aynı gazetede genel yayın yönetmenliğine getirildi.