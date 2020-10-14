Can Dündar'a 35 yıla kadar hapis istemi
MİT TIR'larının durdurulması davasında yargılanan Gazeteci Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.
MİT TIR'larının durdurulması davasında Gazeteci Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.
Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararı
Mal varlığına el koyma kararı
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın 7 Ekim'de yapılan duruşmasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, kendisine tanınan 15 günlük sürede teslim olmaması nedeniyle mal varlıklarına el konulması ve "kaçak" sayılmasına karar vermişti.
Ayrıntılar geliyor...