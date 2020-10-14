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Can Dündar'a 35 yıla kadar hapis istemi

MİT TIR'larının durdurulması davasında yargılanan Gazeteci Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.

Can Dündar'a 35 yıla kadar hapis istemi
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MİT TIR'larının durdurulması davasında Gazeteci Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.

Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararıCan Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararı

Mal varlığına el koyma kararı

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın 7 Ekim'de yapılan duruşmasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, kendisine tanınan 15 günlük sürede teslim olmaması nedeniyle mal varlıklarına el konulması ve "kaçak" sayılmasına karar vermişti.

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