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Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararı

MİT tırlarının durdurulması davasında, firari sanık Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararı
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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, firari sanık Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

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