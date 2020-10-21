Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararına itiraz reddedildi

21 Ekim 2020

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada firari konumda olan sanık eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, kendisine tanınan 15 günlük sürede teslim olmaması nedeniyle mal varlığına el konulması kararına, Dündar'ın avukatı tarafından itiraz edildi.

Yasa gereği bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen itiraz, mahkeme heyeti tarafından değerlendirildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını usul ve yasaya uygun bularak avukatın itirazının reddine hükmetti.

Dava dosyası kararla birlikte yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Dava süreci

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Ekim'de yapılan ara duruşmada, yurt dışında olan ve hakkında kırmızı bülten ile iade talebi bulunan sanık Can Dündar'la ilgili, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247/2-a maddesi gereğince, "15 gün içerisinde mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelmediği, teslim olmadığı takdirde "kaçak" olduğuna dair karar verileceği, "gazete vasıtasıyla ve ikametinin kapısına asılmak suretiyle ilan yapılmasına" karar verildiği hatırlatılmıştı.

Söz konusu karar uyarınca mahkemece ilan metni düzenlenerek gazetede yayımlanmak üzere Basın İlan Kurumu'na yazılan yazı ile sanığın ikametinin kapısına asılmak üzere Çengelköy Mahalle Muhtarlığına yazılan yazıların cevaplarının geldiği belirtilmişti.

İlanın 19 Eylül'de Milliyet gazetesinde yayımlandığı, ilan metninin de 21 Eylül'de sanığın Mernis'te kayıtlı ikametinin kapısına yapıştırıldığı ve bu tarihlerden itibaren 15 günlük sürenin dolduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

Karar

Buna ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, usulüne uygun yapılan ilana rağmen mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelip teslim olmayan sanık Can Dündar'ın, "kaçak" sayılmasına yönelik hüküm kurmuştu.

Kaçak olan sanığa ait menkul ve gayrimenkullere CMK 247. ve 248. maddeleri uyarınca orantılı olarak el konulmasına da karar veren heyet, böylece sanığa ait olduğu tespit edilen Ankara'nın Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki bağımsız bölüm, Dikmen Mahallesi'ndeki bağımsız bölüm, Muğla'nın bodrum ilçesindeki ana taşınmaz ve Üsküdar Çengelköy Mahallesi'ndeki ana taşınmazlara CMK'nın 128. maddesi uyarınca el konulmasına hükmetmişti.

TMSF kayyum olarak atandı

Sanığın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılmasını karara bağlayan heyet, gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için ilgili bankalara da yazı yazılmasına karar vermişti.

Heyet, sanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacakların miktarı dikkate alınarak söz konusu malların yönetimi amacıyla TMSF'nin kayyum olarak atanmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA