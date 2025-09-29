Can Holding soruşturmasında 12 kişi gözaltına alındı
Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ciner Grup'a bağlı şirketlerde yönetici oldukları belirlenen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.
İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, Ciner Grup'a bağlı şirketlerde yönetici olduğu tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Can Holding yetkilileri hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgütü yönetme', 'kurulan örgüte üye olma', 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla devam ediyor.
Operasyon düzenlendi
Bu kapsamda, Ciner Grup bünyesindeki bazı şirketlerde yönetici oldukları belirlenen 12 şüpheli hakkında dün akşam gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.