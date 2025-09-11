Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu! Üst düzey 10 isim gözaltında

İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Holding yöneticilerinden Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

121 şirkete el konuldu

Operasyon kapsamında, Can Holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu. Bu şirketler arasında medya kuruluşları Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT de bulunuyor.

Yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” yer aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik soruşturmanın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda başlatıldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

* Kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin farklı şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir.

* Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı anlaşılmıştır.

* Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımları yapıldığı, bu işlemlerin Varlık Barışı Kanunu’na aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi amacıyla kullanıldığı değerlendirilmiştir.

* Eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde yapılan şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımların doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği tespit edilmiştir.

* Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına el konulmuş, TMSF kayyım olarak atanmış ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Soruşturma sürüyor

Başsavcılık, kamu düzenini ve mali sistemi zedeleyen bu eylemlere karşı soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü vurgularken, adli sürece ilişkin gelişmelerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.