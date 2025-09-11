Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu! Üst düzey 8 isim gözaltında

İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Holding yöneticilerinden Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu toplam 8 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

121 şirkete el konuldu

Operasyon kapsamında, Can Holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu. Bu şirketler arasında medya kuruluşları Habertürk ve Show TV de bulunuyor.

Yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” yer aldı.