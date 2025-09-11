Can Holding kimin? Can Holding'in sahibi kim? Show TV ve Habertürk’ün sahibi Kemal Can kimdir? nereli, kaç yaşında?

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında holding yöneticileri hakkında gözaltı kararı verilirken, bünyesindeki Habertürk ve Show TV’ye de el konuldu.

Medya dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişmenin ardından kamuoyunda en çok merak edilen soruları “Show TV ve Habertürk’ün sahibi kim? Can Holding kimin?” oldu.

Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir?

Can Holding’in başında bulunan Kemal Can, 1973 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dünyaya geldi. Can Holding, kurucusu Zamanhan Can’dan sonra bugün Kemal Can yönetiminde faaliyetlerini sürdürüyor.

Kemal Can, yalnızca medya alanında değil; enerji, petrol, elektrik, eğitim ve otelcilik gibi pek çok sektörde yatırımlar yaptı. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyor.

Markaları ve yatırımları

Kemal Can’ın sahibi olduğu markalar arasında şunlar yer alıyor:

* Energy Benzin İstasyonları

* Awox

* Seikon

* Telefox

* Energia

* İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji

* İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı

* VIP Transport

* Özel Mediza Hospital

* Golden Hill Hotel

* Beton Santrali

Can Holding’in medya yatırımları

Park Grubu’nun hisselerinin devri sonrası Ciner Yayın Holding’in ismi Can Yayın Holding olarak değiştirildi. Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi medya kuruluşlarının yönetiminde ise Kemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Şakir Can yer alıyor.