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Can kaybı 21, vaka sayısı 947

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son koronavirüsü verilerini paylaştı. Bakan Koca, 947 vaka ve 21 can kaybı yaşandığını açıkladı.

Can kaybı 21, vaka sayısı 947
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 21 olduğunu bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." bilgisini paylaştı.

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