Can kaybı 725'e, vaka sayısı 34 bin 109'a yükseldi

07 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüsle mücadelede son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur.

Her yaşta, olağanüstü bir hızla bulaşabilen virüsle karşı karşıyayız. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi çıkabiliyor.

Bu mücadelede iki taraf var. Taraflardan birisi yayılma kapasitesi yüksek virüs ve diğer taraf ise biziz.

"Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır"

Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır.

Şu anda salgının etkin seyrettiği İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurt dışı gidiş gelişlerin, sosyal temasın olduğu şehirlerdir.

Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplum, aile ve bireyler olarak nelerden kaçınmanın ötesinde hayatı kolaylaştıracak tekliflerde bulunacak. Bu salgınla mücadelede bir ilktir.

Test sayımızın 30 bine ulaşmasını planlıyoruz

Günlük test sayımızın önümüzdeki hafta 30 bine ulaşmasını planlıyoruz. Test sayısı arttıkça doğal olarak pozitif vaka sayımız da artmaktadır. Bu, tarama çalışmalarındaki başarıdan kaynaklanıyor

Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık, ilaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz.

Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık.

Bugün 76 vatandaşımızı kaybettik

Bugün 3892 kişiye daha tanı kondu, koronavirüs nedeniyle 76 vatandaşımızı kaybettik.

Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının 1582 oldu.

Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar

Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi.

"Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 63'ü geçmedi"

Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar ve trend kazanmasını bekliyoruz.

Şu an bütün Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi.

(Sağlık çalışanları için) Yeni bir atama sürecini başlattık, önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç sonuçlanmış olacak

İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu. Bununla ilgili yer yer denetimler yapılacak.

"Masle satışı asla söz konusu olmayacak"

Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz.

Eczanelerde maske satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler. Parayla maske satılmayacak.

Sağlık sorunu olan herhangi bir Bilim Kurulu üyemiz yok. Testi pozitif çıkan üyemizin de sağlık sorunu olmadığını söyleyebilirim