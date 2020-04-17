Can kaybı bin 769, vaka sayısı 78 bin 546

17 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın.

Bugüne kadar filyasyon yapılan temaslı kişi sayısı 322 bin 754 oldu. Filyasyon oranımız yüzde 97.5’e ulaştı. Saha ekiplerimizce yapılan tüm işlemler, bakanlığımız tarafından elektronik takip ediliyor.

65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü.

"Vaka artış hızı azalıyor"

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü.

İyileşen hasta sayımız yakında 10.000'in üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor.

Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu.

Vaka sayısı 78 bin 546'ya ulaştı

Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi.

Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak.

(Sokağa çıkma yasağı) 23 Nisan gündeme gelmedi, zannediyorum haftaya gündem olabilir."

"İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir"

(Ercüment Ovalı'nın çalışması) Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı.

İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz.

Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz.

Türkiye'de ruhsatlı ilacın Kovid-19'da faydalı olduğuna dair klinik çalışmaların başladığını biliyoruz.

Yeni dalgalanma olmaması için vatandaşlarımız tedbirlerden vazgeçmemeli, biraz daha sabır.

(Maskenin ücretsiz verilmesi) Mesaj gelmeyen kişiler eczaneye müracaat ettiğinde yeniden bir kod verilme durumunu sağladık.