Can kaybı ve vaka sayısında yeni rekor!

19 Temmuz 2020

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 salgınında günlük can kaybı ve vaka sayısının dünya genelinde rekor kırdığını duyurdu.

Örgütün yayınladığı rapora göre, dünya genelinde bir günde 7 bin 360 kişi hayatını kaybetti.

Bu sayı 10 Mayıs'tan bu yana gerçekleşen en yüksek günlük ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

Dünya genelinde salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına da ulaşıldı. Bir günde 259 bin 848 vaka tespit edildi.

En büyük vaka artışı Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da kaydedildi.

Bir önceki rekor 237 bin vakayla önceki gün kayıtlara geçmişti.