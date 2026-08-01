Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türk sinemasına kalıcı birçok eser bırakan Can Kolukısa hayata gözlerini yumdu. "Kapıcılar Kralı", "Züğürt Ağa" ve "Selamsız Bandosu" gibi yapımlar usta oyuncunun sinema hayatında öne çıkarken acı haber sonrası "Can Kolukısa kimdir, kaç yaşında, nereli" sorusu peş peşe gelmeye başladı.

Can Kolukısa kimdir?

Can Kolukısa, 14 Mayıs 1934 tarihinde Eskişehir'de doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Oyunculuğa 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Kolukısa, kariyeri boyunca Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi önemli tiyatro topluluklarında görev aldı.

Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro eğitimi gören Kolukısa, bu dönemde yazar Pınar Kür ile evlendi. Çiftin Emrah Kolukısa adında bir çocuğu bulunuyor.

Türk sinemasında uzun yıllar boyunca karakter oyuncusu olarak birçok film ve dizide rol alan Can Kolukısa, 1991-1992 yılları arasında Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nda sanat yönetmeni olarak da görev yaptı. Sanat yaşamını uzun yıllara yayılan başarılı kariyeriyle tamamlayan oyuncu, tiyatro ve sinemaya önemli katkılar sunan isimler arasında yer alıyor.