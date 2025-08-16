Çanakkale Bayramiç'te gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Üzümlü Köyü mevkiinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Bayramiç Barajı yakınlarında gece saatlerinde başlayan yangına 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri ve toplam 172 personelle müdahale edildi. Valilik, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde gece yarısı çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, saat 00.29’da Üzümlü Köyü mevkii Bayramiç Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, karadan 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı, 3 diğer araç ve toplam 172 personel ile müdahale edildi.
Çanakkale Valiliği, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bayramiç ilçesi, Üzümlü Köyü mevkiinde meydana gelen orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Ekiplerin bölgede yangının yeniden başlamaması için soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.