Çanakkale Bayramiç'teki yangının hasar tespit çalışmaları başladı: 26'sı konut 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınının yaşandığı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hasar tespit çalışmalarının başladığını ve Saçaklı köyünde 26'sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirlediklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasar tespit ekiplerinin yangının kontrol altına alındığı bölgelerde çalışmalara başladığını belirtti.

Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Bayramiç'te yaşanan orman yangını sonrası ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına hızla başladı. Çalışmaların tamamlandığı Saçaklı köyünde 26'sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Diğer köylerde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hasar tespit çalışmalarının yapıldığı Saçaklı köyünde ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edilen 43 bağımsız bölümden 26'sının konut, 17'sinin ahır ve depo olduğu kaydedildi.