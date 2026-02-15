Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle trafiğe kapandı
Çanakkale'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Çanakkale Boğazı saat 10.30 itibarıyla çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, geçişlerin durdurulduğunu kaptanlara telsiz anonsuyla bildirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki tüm feribot seferleri de iptal edildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, kuzey ve güney yönlü geçişler saat 10.30 sıralarında askıya alındı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden transit gemi geçişlerine kapatıldığını kaptanlara duyurdu.
Tüm feribot seferleri iptal
Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da etkiledi. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hatlarında planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Hava koşullarının normale dönmesinin ardından geçişlerin yeniden başlatılması bekleniyor.