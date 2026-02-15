Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle trafiğe kapandı

Meteoroloji'nin Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısının ardından kentte olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kuzey ve güney yönlü geçişler saat 10.30 sıralarında askıya alındı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden transit gemi geçişlerine kapatıldığını kaptanlara duyurdu.

Tüm feribot seferleri iptal

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da etkiledi. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hatlarında planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Hava koşullarının normale dönmesinin ardından geçişlerin yeniden başlatılması bekleniyor.