Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı
Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra gemi geçişine açıldı.
AA
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Yoğun sis nedeniyle dün gece çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.
Çanakkale bölgesinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine dün gece saat 21.30'da boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği 13,5 saat sonra yeniden açılarak normale döndü.