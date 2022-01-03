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Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle gemi geçişlerine açıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği yeniden başladı.

Bölgede sabaha karşı yoğunlaşan sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği, transit geçişlere açıldı.

Geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de tekrar devreye alındı.