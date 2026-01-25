Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle geçici olarak durdurulan çift yönlü transit gemi geçişleri, hava koşullarının normale dönmesiyle yeniden başlatıldı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine saat 10.20'de trafiğe kapatılan boğazda, geçiş yapacak gemiler demir bölgelerinde bekletildi. Sisin etkisini yitirmesinin ardından Çanakkale Boğazı, saat 13.15 itibarıyla çift yönlü transit geçişlere açıldı ve deniz trafiği yeniden normal seyrine döndü.
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle geçici olarak durdurulan çift yönlü transit gemi geçişleri, hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden başlatıldı.
Görüş mesafesinin düşmesi üzerine boğaz, saat 10.20 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan telsiz anonsuyla, boğazın her iki yönden trafiğe kapatıldığı gemi kaptanlarına bildirildi. Bu süre zarfında geçiş yapacak gemiler demir bölgelerinde bekletildi.
Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte, Çanakkale Boğazı saat 13.15 itibarıyla yeniden çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı. Boğazdaki deniz trafiği normal seyrine döndü.