Çanakkale Boğazı, transit geçişlere tek yönlü kapatıldı
Çanakkale Boğazı, "1915 Çanakkale Köprüsü" inşaatı nedeniyle tek yönde transit gemi geçişlerine kapatıldı.
AA
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Çanakkale Boğazı, köprü inşaatı nedeniyle gemi geçişlerine tek yönlü kapatıldı. Lapseki ilçesi Şekerkaya ile Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkileri arasında köprü yapımı devam ediyor.
Projenin önemli aşamalarından birini oluşturan, araçların geçeceği yol için tabliye montajı hazırlıklarına başlandı. Bundan dolayı kuzeyden güneye transit geçişlere tek yönlü kapatılan boğazda gemi trafiğinin saat 21.00'de normale dönmesi planlanıyor.