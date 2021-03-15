Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
Çanakkale Boğazı yoğun sisin etkisini yitirmesiyle çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşandı.
Bölgede etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güney yönlerden boğaza girecek gemilerin kaptanlarına telsizden anons yapılarak çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Boğaz ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ'nin Gelibolu-Lapseki feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.
Yaklaşık 2 saat sonra sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği transit geçişlere açıldı. Gelibolu-Lapseki seferleri de yeniden başladı.