Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü, bugün etkili olacak yoğun sise karşı vatandaşları uyarmıştı.

Gemi trafiği normale dönebilir

İstanbul Boğazı açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.