Çanakkale Boğazı'nda arızalanan Portekiz bayraklı kargo gemisi kurtarıldı
İspanya’dan Kocaeli’ye gitmekte olan Portekiz bayraklı “SPANACO PROGRESS” adlı genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı’nda seyir halindeyken makine arızası yaşadı. Gelibolu açıklarında durdurulan gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve römorkörlerin eşliğinde Şevketiye Demir Sahası’na güvenli şekilde çekilerek demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası yaşayan bir gemi, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgeye çekilerek demirletildi.
İspanya'dan Kocaeli'ye gitmekte olan, Portekiz bayraklı ve 108 metre uzunluğundaki “SPANACO PROGRESS” adlı genel kargo gemisinin, Gelibolu açıklarında makine arızası yaptığı bildirildi.
Olay üzerine harekete geçen Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, durumu koordine ederek müdahale sürecini yönetti. Kılavuz kaptan eşliğinde "Kurtarma-3" römorkörü refakatinde ilerletilen gemi, "Kurtarma-19" römorkörü tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na güvenli şekilde demirletildi.