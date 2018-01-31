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Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli
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Çanakkale'de gece başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Bunun üzerine Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemileri telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceğini bildirdi.

Kaynak: AA

deniz ulaşımı sis

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