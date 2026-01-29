Çanakkale Boğazı'nda fırtına engeli: Gemi trafiği durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle transit gemi geçişleri geçici olarak çift yönlü durduruldu. Bölgede rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte denizdeki akıntı hızının yükseldiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, boğazdan kuzey ve güney yönlerinde seyir halinde bulunan gemilerin kaptanları telsiz anonsuyla bilgilendirildi. Yapılan duyuruda, güvenlik gerekçesiyle boğazın transit gemi trafiğine her iki yönde kapatıldığı ifade edildi.

Feribot seferlerinde aksama yok

Öte yandan, fırtınaya rağmen yerel feribot seferlerinde şu ana kadar herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi. Boğazdaki transit geçişlerin, hava koşullarının normale dönmesinin ardından yeniden başlatılması bekleniyor.