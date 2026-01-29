Çanakkale Boğazı'nda fırtına engeli: Gemi trafiği durduruldu
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Artan rüzgar ve akıntı hızının güvenli seyri olumsuz etkilemesi üzerine transit gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güney yönlerinden seyir halinde bulunan gemilerin kaptanlarını telsiz anonsuyla bilgilendirirken, geçişlerin hava koşulları normale dönene kadar kapalı kalacağı belirtildi.
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle transit gemi geçişleri geçici olarak çift yönlü durduruldu. Bölgede rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte denizdeki akıntı hızının yükseldiği bildirildi.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, boğazdan kuzey ve güney yönlerinde seyir halinde bulunan gemilerin kaptanları telsiz anonsuyla bilgilendirildi. Yapılan duyuruda, güvenlik gerekçesiyle boğazın transit gemi trafiğine her iki yönde kapatıldığı ifade edildi.
Feribot seferlerinde aksama yok
Öte yandan, fırtınaya rağmen yerel feribot seferlerinde şu ana kadar herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi. Boğazdaki transit geçişlerin, hava koşullarının normale dönmesinin ardından yeniden başlatılması bekleniyor.