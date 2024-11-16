Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Romanya'dan Fransa'ya seyir halindeki 289 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi 'Capt Natura', Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Romanya'dan Fransa'ya gitmekte olan 289 metre uzunluğundaki 'Capt Natura' adlı kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaşadı. Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirerek yardım talebinde bulundu.
Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-4", "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-16" römorkörleri sevk edildi. Boğazı transit olarak kullanmayı planlayan diğer gemiler, durum hakkında bilgilendirildi.
Çanakkale Boğazı, olay nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.