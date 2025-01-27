Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri durduruldu
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kısıtlı görüş dolayısıyla saat 03.40 itibarıyla boğazdaki transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi trafiğinin normale döneceği bildirildi.