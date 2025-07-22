Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine geçici kısıtlama
Çanakkale Boğazı, 6. Başkanlık Yat Kupası nedeniyle belirli saat aralıklarında çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılacak. Yarış organizasyonu kapsamında uygulanacak geçici kısıtlama, transit geçiş yapacak gemi trafiğini etkileyecek.
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Çanakkale Boğazı, 6. Başkanlık Yat Kupası nedeniyle belirli saatlerde çift yönlü gemi trafiğine kapatılacak.
Yapılan bilgilendirmeye göre, boğaz yarın öğle saatlerine kadar transit geçişlere kapalı olacak.
Ayrıca Perşembe günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında da çift yönlü olarak gemi geçişine izin verilmeyecek.