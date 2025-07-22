Çanakkale Boğazı, 6. Başkanlık Yat Kupası nedeniyle belirli saatlerde çift yönlü gemi trafiğine kapatılacak.

Yapılan bilgilendirmeye göre, boğaz yarın öğle saatlerine kadar transit geçişlere kapalı olacak.

Ayrıca Perşembe günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında da çift yönlü olarak gemi geçişine izin verilmeyecek.