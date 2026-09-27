Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası: Römorkörlerle çekildi
İspanya’dan İstanbul Tuzla’ya giden 182 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı “Baltic Star” isimli tanker, Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaptı. Tanker, Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörler eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası’na çekildi.
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.
İspanya'dan İstanbul Tuzla'ya giden, 182 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı "Baltic Star" isimli tanker, Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-17" römorkörleri sevk edildi.
Boğazı geçen diğer gemiler, arıza konusunda bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.