Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerine sis engeli
Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.
AA
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Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Boğazda yerel feribot seferleri ise sürüyor.