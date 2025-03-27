Çanakkale Boğazı’nı müsilaj sardı! Rahatsız eden görüntü...

2020 yılından sonra Çanakkale Boğazı’nda sık sık görülmeye başlanan müsilaj, deniz kirliliğinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.

Son olarak müsilaj, bölgede Koltukbarınağı olarak bilinen bölgedeki iskeleyi sardı. Marmara Denizi’nde de ciddi ekolojik zararlara neden olan müsilaj turizm ile balıkçılık sektörlerini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Arıtma sularının denize deşarjı ve deniz ulaşımı sağlayan taşıtların oluşturduğu kirlilik önlenmezse, denizleri çok daha büyük tehlikeler bekliyor.