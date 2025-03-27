Çanakkale Boğazı’nı müsilaj sardı! Rahatsız eden görüntü...
Çanakkale Boğazı'nda gün geçtikçe artan müsilaj, bölgede Koltukbarınağı olarak bilinen eski Kilitbahir motorlarının yanaştığı iskelede çok rahatsız edici bir görüntü meydana gelmesine neden oldu. Turizm ve balıkçılık sektörünü de olumsuz etkileyen bu gelişme, denizi ekosisteminde oluşan tehlikeyi gözler önüne seriyor.
2020 yılından sonra Çanakkale Boğazı’nda sık sık görülmeye başlanan müsilaj, deniz kirliliğinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.
Son olarak müsilaj, bölgede Koltukbarınağı olarak bilinen bölgedeki iskeleyi sardı. Marmara Denizi’nde de ciddi ekolojik zararlara neden olan müsilaj turizm ile balıkçılık sektörlerini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.
Arıtma sularının denize deşarjı ve deniz ulaşımı sağlayan taşıtların oluşturduğu kirlilik önlenmezse, denizleri çok daha büyük tehlikeler bekliyor.