Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yılı kutlu olsun!

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk SEMİZOĞLU

110 yıl önce Çanakka­le’yi geçilmez kılan bu şanlı ve stratejik zafer, Türk milletinin istiklal sevdasının, vatan ve bay­rak sevgisinin mükafatı­dır. Türkiye Cumhuriye­ti’nin kurulmasına ve ba­ğımsızlığa giden yolun açılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Çanakkale Destanını yazarak bizlere bu kutsal emaneti bırakan ve zafer gururunu yaşatan başta Ulu Önderimiz Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş olan milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rah­met, minnet ve şükran ile anıyoruz. Bu emaneti ve Çanakkale Ruhunu yaşat­mak için daha çok çalışa­cağımıza, üreteceğimize, ülkemizi ekonomik zafer­lerle de taçlandıracağımı­za söz veriyoruz.

Kim ne yaparsa yapsın, aziz şehitlerimizin ema­neti bu kutsal vatan ebe­diyete kadar yaşayacak, Türk Milleti sonsuza ka­dar bir ve bütün halinde kalacak, bölmeye parçala­maya kimsenin gücü yet­meyecektir.

Tüm dünyaya “Çanak­kale geçilmez” dedirten kahraman neslimizden Allah razı olsun, kabirleri nur, ruhları şad olsun.