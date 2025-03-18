Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yılı kutlu olsun!
Çanakkale Deniz Zaferi; üzerinden 110 yıl geçse de milli hafızalarımızda ilk günkü gibi canlı kalan, ecdadımıza, bu topraklara borcumuzu unutturmadan bizleri diri tutan, Türk tarihinin dönüm noktası, eşsiz bir destan, kutlu bir zaferdir. Yüce bir ruhun bizlere emanetidir.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk SEMİZOĞLU
110 yıl önce Çanakkale’yi geçilmez kılan bu şanlı ve stratejik zafer, Türk milletinin istiklal sevdasının, vatan ve bayrak sevgisinin mükafatıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ve bağımsızlığa giden yolun açılmasına büyük katkı sağlamıştır.
Çanakkale Destanını yazarak bizlere bu kutsal emaneti bırakan ve zafer gururunu yaşatan başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş olan milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükran ile anıyoruz. Bu emaneti ve Çanakkale Ruhunu yaşatmak için daha çok çalışacağımıza, üreteceğimize, ülkemizi ekonomik zaferlerle de taçlandıracağımıza söz veriyoruz.
Kim ne yaparsa yapsın, aziz şehitlerimizin emaneti bu kutsal vatan ebediyete kadar yaşayacak, Türk Milleti sonsuza kadar bir ve bütün halinde kalacak, bölmeye parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
Tüm dünyaya “Çanakkale geçilmez” dedirten kahraman neslimizden Allah razı olsun, kabirleri nur, ruhları şad olsun.