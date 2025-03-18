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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yılı kutlu olsun!

Çanakkale Deniz Za­feri; üzerinden 110 yıl geçse de milli hafıza­larımızda ilk günkü gibi canlı kalan, ecdadımıza, bu topraklara borcumu­zu unutturmadan bizle­ri diri tutan, Türk tarihi­nin dönüm noktası, eşsiz bir destan, kutlu bir zafer­dir. Yüce bir ruhun bizlere emanetidir.

Dünya Gazetesi
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Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk SEMİZOĞLU

110 yıl önce Çanakka­le’yi geçilmez kılan bu şanlı ve stratejik zafer, Türk milletinin istiklal sevdasının, vatan ve bay­rak sevgisinin mükafatı­dır. Türkiye Cumhuriye­ti’nin kurulmasına ve ba­ğımsızlığa giden yolun açılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Çanakkale Destanını yazarak bizlere bu kutsal emaneti bırakan ve zafer gururunu yaşatan başta Ulu Önderimiz Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş olan milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rah­met, minnet ve şükran ile anıyoruz. Bu emaneti ve Çanakkale Ruhunu yaşat­mak için daha çok çalışa­cağımıza, üreteceğimize, ülkemizi ekonomik zafer­lerle de taçlandıracağımı­za söz veriyoruz.

Kim ne yaparsa yapsın, aziz şehitlerimizin ema­neti bu kutsal vatan ebe­diyete kadar yaşayacak, Türk Milleti sonsuza ka­dar bir ve bütün halinde kalacak, bölmeye parçala­maya kimsenin gücü yet­meyecektir.

Tüm dünyaya “Çanak­kale geçilmez” dedirten kahraman neslimizden Allah razı olsun, kabirleri nur, ruhları şad olsun.