Çanakkale Eceabat’ta deprem: Prof. Dr. Naci Görür açıkladı! Beklenen Marmara depremini etkiledi mi?

AFAD verilerine göre, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde saat 18:35’te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10,6 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Depremin Saros Körfezi’nde, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF) üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, şunları söyledi:

“Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir. Sevgiyle.”

Depremin Marmara'ya etkisi

Görür’ün açıklaması, Marmara’da beklenen büyük depremle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi. Görür, Saros Körfezi’ndeki sismik hareketliliğin, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun aktif yapısı nedeniyle Marmara Denizi’ni potansiyel olarak etkileyebileceğini belirtiyor.

Bölgedeki deprem riski üzerine yetkililerden yeni uyarılar beklenirken, uzmanlar afet hazırlıklarının önemini vurgulamaya devam ediyor.