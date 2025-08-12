Yangınlarla mücadelede Türkiye'nin zorlu mesaisi devam ediyor. Çanakkale, Hatay, Edirne Hatay'da meydana gelen orman yangınları ev ve arabaları küle çevirirken; yangınlara karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklaması

Yangınlardaki son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, Bolu Mudurnu Kahramanmaraş, Çanakkale Göksun Çanakkale, İzmir Ayvacık ve Dikili'deki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu:

"Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına yapılan yoğun müdahaleler sonrasında; Çanakkale / Ezine Edirne / Enez Hatay / Yayladağı Manisa / Şehzadeler TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu / Mudurnu Kahramanmaraş / Göksun Çanakkale / Ayvacık İzmir / Dikili BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Devam eden yangınlardan; Manisa / Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale / Merkez’de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz. Yeşil Vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek."

"Riskli bölgeler geçici olarak kapatılacak"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Riskli bir bölgede demir yolu varsa raylardan kıvılcım sıçramaması için belli süreyle seferler durdurulacak. Elektrik hatlarıyla ilgili ilave güvenlik önlemleri alınacak. Piknik alanları, riskli dönemlerde geçici olarak kapatılacak" dedi.

Yılmaz, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar bir araya geldiğinde yangın riskinin katlanarak arttığını belirtti ve "Biz de bugüne kadar yaşanan orman yangınlarının sebeplerini rakamsal olarak analiz ettirdik. Nerelerden kaynaklanıyor, hangi şartlarda ortaya çıkıyor, bunların hepsine baktık" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, yangın yönetim merkezinden sürekli anlık veriler aldıklarını kaydederek, "Yani sadece yangın çıktığında değil, yangın çıkmadan önce riskin kaynağını ortadan kaldıracak bir risk yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz. Böylece hem doğamızı hem de can ve mal güvenliğini koruyoruz" açıklamasında bulundu.

Çanakkale'de yangın sürüyor

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangından etkilenen 77 kişinin ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Riskli bölgelerdeki 2 bin 90 kişi tedbiren deniz ve kara yolu ile tahliye edildi.

Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Çanakkale-Ezine kara yolu da tek şeritten çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada, karadan müdahale kesintisiz bir şekilde gece boyunca devam ettiğini, havanın aydınlanması ile beraber 7 uçak, 6 helikopter ile havadan da müdahaleye başlandığını duyurdu.

Toraman, şu an itibarıyla yerleşim yerleri bir tehlike bulunmadığını da kaydetti.

Edirne'de orman yangını

Edirne'nin Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan yanfın rüzgarın etkisiyle Gülçavuş köyüne ilerledi.

Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde sahil kesimindeki yazlıklarda yaşayan vatandaşlar, yangın riskine karşı bölgeden tahliye edildi. Bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 2 bin 700 olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle 15 kişi yaralandığı 4 yazlık evin de zarar gördüğü açıklandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gece boyunca karadan müdahalesi devam etti.

Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'daki yangın devam ediyor

Manisa'nın Soma ve Alaşehir ilçelerindeki dün başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman yangınına sebep olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin orman yakınında spiral makinesiyle demir kestiği, yangının bu işlem sırasında çıktığı iddia edildi.

Kozanlı Mahallesi tedbir amaçlı dün tahliye edilmişti.