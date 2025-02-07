Çanakkale feribot seferlerine kar engeli
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında sorun yaratmaya devam ediyor. Marmara'nın ardından Çanakkale'de de bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
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GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan saat 13.00 ve Kabatepe'den saat 15.00'te yapılacak feribot seferleri iptal edildi.
Gökçeada'dan 18.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise 20.00 saatlerindeki seferlerin ise yapılacağı açıklandı.