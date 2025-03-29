Çanakkale feribot seferlerine sis engeli
Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Öte yandan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu. Bu durum yola çıkan bayram tatilcilerini zor durumda bıraktı,