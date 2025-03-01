ÇANAKKALE İMSAKİYE: Çanakkale için iftar, sahur vakti... Çanakkale'de teravih namazı saati... (2 Mart Pazar)

İslam alemi tarafından sevinç ve coşku ile karşılanan Ramazan ayında en çok merak edilen sorular ise "İftar saati kaçta?" "Sahur vakti ne zaman", "Teravih namazı saat kaçta?" gibi sorular oluyor.

2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri ve zamanları belli olmuş oldu.

Google benzeri arama motorlarından Çanakkaleli vatandaşlar "Çanakkale İmsakiye" "2 Mart Pazar Çanakkale iftar saati", "2 Mart Pazar günü Çanakkale sahur vakti ne zaman?", "2 Mart Pazar Çanakkale Teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...

2 Mart Pazar Çanakkale'de iftar saati

2 Mart Pazar günü Çanakkale'de iftar vakti 19:14'te okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

2 Mart Pazar Çanakkale'de sahur saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, Çanakkale’de sahur vakti 2 Mart 2025 Pazar günü saat 06:16’da sona erecek.

2 Mart Pazar Çanakkale'de teravih saati

Teravih namazı 2 Mart Pazar akşamı saat 20:31’de kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.