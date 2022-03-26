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Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı

Açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı.

Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi.

Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı.

Ücretli geçişin ilk gününde ise sürücüler yaklaşık 6 dakika süren köprü ulaşımına ilgi gösterdi.

Erdoğan, açılış töreninde, köprü geçiş ücretinin otomobiller için 200 lira olduğunu açıklamıştı.

 

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