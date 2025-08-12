Çanakkale Merkez ve İzmir Karaburun’daki yangınlar kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Merkez, Dardanos ve İzmir Karaburun’da çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun’da etkili olan orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.
Alevler tamamen kontrol altında
Bakan Yumaklı, yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirterek, “Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun yangınları tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Yumaklı, ekiplerin bölgede olası yeniden tutuşmalara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve vatandaşların güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.