Çanakkale orman yangını: Boğaz gemi trafiğine açıldı

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip müdahale ederken havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.

Tedbir amaçlı bazı site sakinleri evlerinden tahliye edildi.

Gemi trafiği ulaşıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Saat 21.00 itibari ile Boğaz trafiği tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Bakanlık ayrıca, Çanakkale Havalimanı pistinin saat 20.00'ye kadar tüm uçuşlara kapatıldığını açıkladı:

"Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00’ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır.

Çanakkale Valisi'nden açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da yangına dair açıklamalarda bulundu. Toraman, Çanakkale il merkezini tehdit eden bir durum olmadığını ifade etti:

"İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibariyle Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur."

OGM: 8 uçak, 272 personelle yangına müdahale ediyoruz"

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yangına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel, Çanakkale Merkez'de ve Bigadiç'te orman dışı alanlarda meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor."

İtfaiye aracı yandı!

Yangına müdahale eden bir itfaiye ekinin alevler arasında kaldığı açıklandı. Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı.

Hastane kısmen tahliye edildi

Öte yandan, yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne de yaklaştı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü. Çanakkale Valiliği, hastaların dumandan etkilenmemesi için hastanenin kısmen tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Alevler Onsekiz Mart Üniversitesi'ne de sıçradı

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne de sıçradı.

Saçaklı köyü alevlere teslim oldu

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken Bayramiç ilçesinde Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmişti. Yangının ulaştığı Saçaklı köyünde birçok ev alevlere teslim olurken köylüler ve ekipler organize bir şekilde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

4 şüpheli gözaltına alındı

Yangınların çıkmasına sebep olduğu düşünülen 4 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.